Після закінченя пільгового періоду в Україні розмитнили майже 108 тисяч "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Починаючи з 23 лютого по 18 серпня поточного року Державна фіскальна служба розмитнила 107,6 тис. транспортних засобів із єврономерами на суму 7,7 млрд грн. Про це пресслужба ДФС повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Загалом з 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період із застосування пониженої ставки акцизного податку для розмитнення автівок, по 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів, за які сплачено майже 7,7 млрд грн.
З цієї кількості майже 3,9 тис. — це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено 339 млн гривень.
За пільговий період з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено понад 218 тис. транспортних засобів, за які сплачено 13,6 млрд грн. З них 140 тис. авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, за які сплачено майже 8,7 млрд гривень.
Нагадаємо, починаючи з 22 серпня 2019 року почали діяти нові штрафні санкції для “євробляхерів”.