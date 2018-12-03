После отмены ночных запретов в Беларуси подорожал алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. За месяц в Беларуси подорожали все без исключения алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, передает УНН.
Больше всего подорожало вино виноградное столовое - на 1,2%. Также поднялась в цене водка - на 0,7%, коньяк - на 0,6%, пиво - на 0,8%, вино виноградное крепленое - на 0,6%.
Настойки горькие крепкие подорожали на 0,4%, шампанское - на 0,6%.
В целом за месяц уровень инфляции в Республике Беларусь составил 0,5%.
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Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23:00 до 07:00.
По его словам, запретные меры не помогают в борьбе с пьянством, а только провоцируют рост теневого рынка и увеличение предложений контрафактной продукции.
Отметим, что в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков так же себя не оправдала.
В апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли. Однако, нелегальный бизнес умело обходит такие запреты.
Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был оспорен и отменен судами.