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Після скасування нічних заборон у Білорусі подорожчав алкоголь

Після скасування нічних заборон у Білорусі подорожчав алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. За місяць в Білорусі подорожчали всі без винятку алкогольні напої. Про це свідчать дані Національного статистичного комітету Республіки Білорусь, передає УНН.

Найбільше подорожчало вино виноградне столове - на 1,2%. Також піднялася в ціні горілка - на 0,7%, коньяк - на 0,6%, пиво - на 0,8%, вино виноградне кріплене - на 0,6%.

Настоянки гіркі міцні подорожчали на 0,4%, шампанське - на 0,6%.

В цілому за місяць рівень інфляції в Республіці Білорусь склав 0,5%.

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Нагадаємо, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився протягом доби скасувати обмеження продажу алкоголю в торговій мережі в нічний час з 23:00 до 07:00.

За його словами, заборонені заходи не допомагають в боротьбі з пияцтвом, а тільки провокують зростання тіньового ринку та збільшення пропозицій контрафактної продукції.

Відзначимо, що в Україні практика обмеження продажу алкогольних напоїв так само себе не виправдала.

У квітні Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право вводити тимчасові обмеження на продаж алкоголю в стаціонарних точках торгівлі. Однак, нелегальний бізнес вміло обходить такі заборони.

Більш того, раніше в ряді українських регіонів заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час , введений місцевою владою, успішно був оскаржений і скасований судами.

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