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После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 24 населенных пункта

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В Херсонской и Николаевской областях после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на сегодняшнее утро остаются подтопления в 24 населенных пунктах, со ссылкой на данные ГСЧС Украины за четверг сообщает УНН.

После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 24 населенных пункта

Детали

По данным ГСЧС, по состоянию на 08:00 22 июня остаются частично подтопленными 8 огородов в 4 населенных пунктах Баштанского района в Николаевской области.

В Херсонской области, как сообщается, подтоплены 3 населенных пункта (214 домов) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов.

На 10:00 22 июня в Херсонской области наблюдается постепенное снижение уровня воды, который сейчас находится на отметке 0,14 м (с начала суток уровень снизился на 3 см).

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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