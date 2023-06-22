После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 24 населенных пункта

Детали

По данным ГСЧС, по состоянию на 08:00 22 июня остаются частично подтопленными 8 огородов в 4 населенных пунктах Баштанского района в Николаевской области.

В Херсонской области, как сообщается, подтоплены 3 населенных пункта (214 домов) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов.

На 10:00 22 июня в Херсонской области наблюдается постепенное снижение уровня воды, который сейчас находится на отметке 0,14 м (с начала суток уровень снизился на 3 см).

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.