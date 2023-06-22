Після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 24 населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Херсонській та Миколаївській областях після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок залишаються підтоплення у 24 населених пунктах, з посиланням на дані ДСНС України за четвер повідомляє УНН.
Деталі
За даними ДСНС, станом на 08:00 22 червня залишаються частково підтопленими 8 городів в 4 населених пунктах Баштанського району у Миколаївській області.
У Херсонській області, як повідомляється, підтоплено 3 населених пункти (214 будинків) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів.
На 10:00 22 червня на Херсонщині спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,14 м (з початку доби рівень знизився на 3 см).
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.