После ЧП на арсенале под Ичней произошло уже 39 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, ликвидировали уже 39 пожаров, в последний раз дважды тушили возгорание в лесу накануне - горело 0,25 га настила. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения (22 октября - ред.) два раза привлекались на тушение пожаров настила в лесу на общей площади 0,25 га вблизи с. Августовка. Всего с начала работ ликвидировано 39 пожаров (1 на объекте, 9 в жилом секторе, 29 настила в лесу)", - сообщили в ГСЧС .
За минувшие сутки в районе ЧС изъято 1423 взрывоопасных предметов. Всего с начала работ их нашли 11001.
В населенных пунктах вокруг арсенала всего разрушены четыре дома - в с. Августовка, повреждены - 264 дома, квартиры и других капитальных сооружений в 25 населенных пунктах. Восстановлено 122 здания в 21 населенном пункте.
В двух медицинских учреждениях - в Ичне и Парафиевке - и Крупичпольском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких престарелых граждан остается 58 человек (из них 4 детей) эвакуированных граждан.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.