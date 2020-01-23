Пискун: врач-взяточник, который отделался штрафом, должен получить три года с отсрочкой

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 4890 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 16724 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56724 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121241 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128896 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197376 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195355 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409009 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229205 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515689 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14307 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23367 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13835 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12034 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8578 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158886 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146738 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234348 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409009 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515689 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56726 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49168 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47675 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54438 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84783 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Пискун: врач-взяточник, который отделался штрафом, должен получить три года с отсрочкой

Киев • УНН

 • 24411 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Бывший заведующий отделением Национального института трансплантологии им. Шалимова, который требовал и получил взятку за операцию от бывшего бойца АТО, должен получить 3 года лишения свободы, с отсрочкой приговора. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНН высказал бывший Генеральный прокурор Святослав Пискун.

Пискун: врач-взяточник, который отделался штрафом, должен получить три года с отсрочкой

"Если бы, например, вы спросили у врача или у пациента, которого они спасли, он сказал бы "за что судить этого человека, если он спас жизнь другому человеку". Но, учитывая ситуацию, он являлся должностным лицом и получал незаконное финансовое вознаграждение за то, что давал клятву Гиппократа предоставлять людям медицинскую помощь, и должен обеспечивать эту помощь среди других врачей - конечно, мне как прокурору ... знаете, при мне бы он получил 3 года лишения свободы, с отсрочкой приговора", - сказал экс-генпрокурор, комментируя ситуацию с бывшим врачом института Шалимова.

По его словам, отсрочка нужна была бы только для того, чтобы врач продолжал оказывать людям пользу своей работой.

"Но все время ходил бы под статьей и знал, что если еще раз возьмет деньги - пойдет на 3 года в тюрьму. Но вынести приговор-штраф в отношении человека за то, что он должен был делать как специалист, специалист и заведующий отделения, и он брал взятки - конечно, это говорит о том, что наша правоохранительная система очень сильно больна. И те наши пропагандистские вещи, которые нынешняя власть произносит на людях, не имеют никакого отношения к современной жизни", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что бывший заведующий отделением института трансплантологии им. Шалимова Олег Котенко, который требовал и получил от пациента более 20 тыс. долларов взятки за операцию, по решению суда получил штраф в размере менее 9 тыс. грн.

Как сообщал УНН, в начале октября 2019 года врача-трансплантолога задержали во время получения неправомерного вознаграждения от пациента (участника боевых действий) в размере 20 тыс. долларов за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

При проведении неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов, говорится в сообщении.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Позже появилась информация, что с банковской ячейки врача изъяли еще 840 000 долларов.
Сейчас, как стало известно, врач работает в одной из частных клиник Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40