Пискун: врач-взяточник, который отделался штрафом, должен получить три года с отсрочкой

"Если бы, например, вы спросили у врача или у пациента, которого они спасли, он сказал бы "за что судить этого человека, если он спас жизнь другому человеку". Но, учитывая ситуацию, он являлся должностным лицом и получал незаконное финансовое вознаграждение за то, что давал клятву Гиппократа предоставлять людям медицинскую помощь, и должен обеспечивать эту помощь среди других врачей - конечно, мне как прокурору ... знаете, при мне бы он получил 3 года лишения свободы, с отсрочкой приговора", - сказал экс-генпрокурор, комментируя ситуацию с бывшим врачом института Шалимова.

По его словам, отсрочка нужна была бы только для того, чтобы врач продолжал оказывать людям пользу своей работой.

"Но все время ходил бы под статьей и знал, что если еще раз возьмет деньги - пойдет на 3 года в тюрьму. Но вынести приговор-штраф в отношении человека за то, что он должен был делать как специалист, специалист и заведующий отделения, и он брал взятки - конечно, это говорит о том, что наша правоохранительная система очень сильно больна. И те наши пропагандистские вещи, которые нынешняя власть произносит на людях, не имеют никакого отношения к современной жизни", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что бывший заведующий отделением института трансплантологии им. Шалимова Олег Котенко, который требовал и получил от пациента более 20 тыс. долларов взятки за операцию, по решению суда получил штраф в размере менее 9 тыс. грн.

Как сообщал УНН, в начале октября 2019 года врача-трансплантолога задержали во время получения неправомерного вознаграждения от пациента (участника боевых действий) в размере 20 тыс. долларов за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

При проведении неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов, говорится в сообщении.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Позже появилась информация, что с банковской ячейки врача изъяли еще 840 000 долларов.

Сейчас, как стало известно, врач работает в одной из частных клиник Киева.