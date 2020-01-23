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Лікар, який вимагав хабар з АТОвця, відбувся штрафом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Колишній завідувач відділенням Національного інституту трансплантології ім. Шалімова Олег Котенко, який вимагав та отримав від пацієнта понад 20 тисяч доларів хабара за операцію, за рішенням суду отримав штраф. Про це йдеться у рішенні Солом’янського районного суду Києва, повідомляє УНН.

Лікар, який вимагав хабар з АТОвця, відбувся штрафом

Вирок був винесений 9 січня цього року. І з вироку слідує, що лікар визнав свою провину. Суддя Оксана Криворот під час розгляду справи дійшла висновку, що злочини, в яких обвинувачували Котенка (порушення права на безоплатну медичну допомогу та прийняття підкупу працівником підприємства, установи чи організації), є злочинами невеликої тяжкості та ухвалою суду затвердила угоду між обвинуваченим та представником прокуратури Києва.

За рішенням суду Котенко був визнаний “винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 184, ч.3 ст. 354 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.1 ст. 184 КК України у виді штрафу в розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) грн;

- за ч.3 ст. 354 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п’ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн”.

Врешті обвинуваченому довелося сплатити лише 8 500 грн, адже більш суворе покарання поглинає менш суворе.

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року лікаря-трансплантолога затримали під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта (учасника бойових дій) у розмірі 20 тис. доларів за проведену раніше операцію з трансплантації печінки та подальше лікування і реабілітацію.

Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого та у його помешканнях вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти у сумі понад 60 тис. доларів, йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розслідувалось за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Пізніше з’явилася інформація, що з банківської скриньки лікаря вилучили ще 840 тисяч доларів.

Наразі, як стало відомо, лікар працює в одній з приватних клінік Києва.

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