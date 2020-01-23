Врач, который требовал взятку с АТОвца, отделался штрафом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Бывший заведующий отделением Национального института трансплантологии им. Шалимова Олег Котенко, который требовал и получил от пациента более 20 тыс. долларов взятки за операцию, по решению суда получил штраф. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева, сообщает УНН.
Приговор был вынесен 9 января этого года. И из приговора следует, что врач признал свою вину. Судья Оксана Криворот при рассмотрении дела пришла к выводу, что преступления, в которых обвиняли Котенко (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь и принятие подкупа работником предприятия, учреждения или организации), являются преступлениями небольшой тяжести и постановлением суда утвердила соглашение между обвиняемым и представителем прокуратуры Киева.
По решению суда Котенко был признан "виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 184, ч.3 ст. 354 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.1 ст. 184 УК Украины в виде штрафа в размере 100 (сто) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 (одна тысяча семьсот) грн;
- по ч.3 ст. 354 УК Украины в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 (восемь тысяч пятьсот) грн".
В конце обвиняемому пришлось заплатить только 8500 грн, ведь более строгое наказание поглощает менее строгое.
Напомним, в начале октября 2019 года врача-трансплантолога задержали во время получения неправомерного вознаграждения от пациента (участника боевых действий) в размере 20 тыс. долларов за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.
При проведении неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъято предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов, говорится в сообщении.
Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Позже появилась информация, что с банковской ячейки врача изъяли еще 840 тыс. долларов.
Сейчас, как стало известно, врач работает в одной из частных клиник Киева.