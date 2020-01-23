Врач, который требовал взятку с АТОвца, отделался штрафом

КИЕВ. 23 января. УНН. Бывший заведующий отделением Национального института трансплантологии им. Шалимова Олег Котенко, который требовал и получил от пациента более 20 тыс. долларов взятки за операцию, по решению суда получил штраф. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева, сообщает УНН.