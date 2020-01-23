Піскун: лікар-хабарник, який відбувся штрафом, мав би отримати три роки з відстрочкою

“Якщо б, наприклад, ви запитали у лікаря або у паціента, якого вони врятували, він сказав би „за що судити цю людину, якщо вона врятувала життя іншій людині“. Але, враховуючи ситуацію, що він був посадовою особою і отримував незаконну фінансову винагороду за те, що давав клятву Гіппократа надавати людям медичну поміч, і мав би забезпечувати цю поміч серед інших лікарів — звичайно, мені як прокурору... знаєте, при мені б він отримав 3 роки позбавлення волі, з відстрочкою вироку”, — сказав екс-генпрокурор, коментуючи ситуацію з колишнім лікарем інституту Шалімова.

З його слів, відстрочка потрібна була б тільки для того, щоб лікар продовжував надавати людям користь своєю роботою.

“Але весь час ходив би під статтею і знав, що якщо ще раз візьме гроші — піде на 3 роки в тюрму. Але винести вирок-штраф щодо людини за те, що він мав робити як фахівець, спеціаліст і завідуючий відділення, і він брав хабарі — звичайно, це говорить про те, що наша правоохоронна система дуже сильно хвора. І ті наші пропагандистські речі, які нинішня влада виголошує на людях, не мають жодного стосунку до сучасного життя”, — додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній завідувач відділенням інституту трансплантології ім. Шалімова Олег Котенко, який вимагав та отримав від пацієнта понад 20 тисяч доларів хабара за операцію, за рішенням суду отримав штраф у розмірі менше 9 тис. грн.

Як повідомляв УНН, на початку жовтня 2019 року лікаря-трансплантолога затримали під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта (учасника бойових дій) у розмірі 20 тис. доларів за проведену раніше операцію з трансплантації печінки та подальше лікування і реабілітацію.

Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого та у його помешканнях вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти у сумі понад 60 тис. доларів, йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розслідувалось за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Пізніше з’явилася інформація, що з банківської скриньки лікаря вилучили ще 840 тисяч доларів.

Наразі, як стало відомо, лікар працює в одній з приватних клінік Києва.