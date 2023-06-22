Подрыв Каховской ГЭС: Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад

Детали

Министр отметил, что одной из насущных потребностей в зоне ликвидации последствий российского теракта остается вода – как питьевая, так и техническая.

"Сейчас ее подвозят. Но мы делаем все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки провести комплекс геодезически-разведочных работ, чтобы запустить скважины. Параллельно у нас работают 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды. Также мы имеем запасы как минимум на месяц, чтобы обеспечить всех людей питьевой водой", – отметил Клименко.

По словам главы МВД, сейчас проводятся все необходимые расчеты, которые позволят спрогнозировать и потребности воды населению, и способности водного бассейна реки Днепр после подрыва плотины оккупантами.

Напомним

Ранее сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на вчера на правом берегу Херсонской области от 3 100 домов отошла вода.