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Підрив Каховської ГЕС: Дніпро повертається в річище, в якому був 70 років тому

Київ • УНН

 • 19552469 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично повертається в річище, в якому річка була 70 років тому. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram, пише УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Дніпро повертається в річище, в якому був 70 років тому

Деталі

Міністр наголосив, що однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків російського теракту залишається вода – як питна, так і технічна.

"Зараз її підвозять. Але ми робимо все можливе для того, щоб у найкоротший термін провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини. Паралельно у нас працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води. Також ми маємо запаси як мінімум на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою", – зауважив Клименко. 

За словами голови МВС, зараз проводяться всі необхідні розрахунки, які дозволять спрогнозувати та потреби води населенню, і спроможності водного басейну річки Дніпро після підриву греблі окупантами.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що після підриву Каховської ГЕС, станом на вчора на правому березі Херсонської області від 3 100 осель відійшла вода.

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