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Подполковника полиции в Харьковской области подозревают в пытках мужчины для признания в убийстве

Подполковника полиции в Харьковской области подозревают в пытках мужчины для признания в убийстве

Киев  •  УНН

 • 15445 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Подполковнику, заместителю начальника одного из отделов полиции в Харьковской области сообщено о подозрении в истязании мужчины для признания в убийстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

"... сообщено о подозрении заместителю начальника одного из отделов полиции Чугуевского районного управления полиции ГУ Нацполиции в области в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, в ноябре 2019 года на территории одного из районов области произошло убийство.
В ОГП отмечается, что для того, чтобы быстрее раскрыть преступление полицейский решил использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности гражданина к его совершению.

"Подполковник полиции вместе с другими правоохранительными органами приехал к мужчине и, увидев, что он спит, начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал голову мужчины к подушке, чтобы он не мог дышать. Потом правоохранители надели на потерпевшего наручники, доставили в отдел полиции. Там на протяжении длительного времени они поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой, пока не заставили взять на себя вину", - информирует ОГП.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливаются другие соучастники уголовного преступления.

Дополнение

В Черкасской области под суд пойдут 5 полицейских за пытки задержанного ради признания.

Напомним, из-за пыток водителя будут судить полицейских из Одесской области.

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