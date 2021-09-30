Подполковника полиции в Харьковской области подозревают в пытках мужчины для признания в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Подполковнику, заместителю начальника одного из отделов полиции в Харьковской области сообщено о подозрении в истязании мужчины для признания в убийстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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"... сообщено о подозрении заместителю начальника одного из отделов полиции Чугуевского районного управления полиции ГУ Нацполиции в области в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, в ноябре 2019 года на территории одного из районов области произошло убийство.
В ОГП отмечается, что для того, чтобы быстрее раскрыть преступление полицейский решил использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности гражданина к его совершению.
"Подполковник полиции вместе с другими правоохранительными органами приехал к мужчине и, увидев, что он спит, начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал голову мужчины к подушке, чтобы он не мог дышать. Потом правоохранители надели на потерпевшего наручники, доставили в отдел полиции. Там на протяжении длительного времени они поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой, пока не заставили взять на себя вину", - информирует ОГП.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливаются другие соучастники уголовного преступления.
Дополнение
В Черкасской области под суд пойдут 5 полицейских за пытки задержанного ради признания.
Напомним, из-за пыток водителя будут судить полицейских из Одесской области.