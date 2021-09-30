Підполковника поліції на Харківщині підозрюють в катуванні чоловіка для зізнання у вбивстві

Цитата

“... повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів поліції Чугуївського районного управління поліції ГУ Нацполіції в області у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, у листопаді 2019 року на території одного з районів області сталося вбивство.

В ОГП зазначається, що для того, щоб швидше розкрити злочин поліцейський вирішив використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність громадянина до його вчинення.

"Підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями приїхав до чоловіка та, побачивши, що він спить, почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув голову чоловіка до подушки, щоб він не міг дихати. Потім правоохоронці надягнули на потерпілого кайданки, доставили до відділу поліції. Там упродовж тривалого часу вони почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою, поки не змусили взяти на себе вину”, — інформує ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюються інші співучасники кримінального правопорушення.

Доповнення

У Черкаській області під суд підуть 5 поліцейських за катування затриманого заради зізнання.



Нагадаємо, через катування водія судитимуть поліцейських з Одеської області.