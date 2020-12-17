Через катування водія судитимуть поліцейських з Одеської області

Прокурорами Офісу Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох працівників патрульної поліції та двох співробітників слідчого підрозділу одного з райвідділів поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області. Патрульні обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, поєднаному із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України), двоє слідчих — у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

“За даними слідства, патрульні затримали громадянина за підозрою в керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння. При цьому поліцейські застосували до нього фізичну силу, явно неспівмірну із тяжкістю адмінправопорушення та поведінкою водія. Затриманому нанесено тілесні ушкодження, що в результаті призвели до його інвалідності. У подальшому слідчий та керівник слідчого підрозділу райвідділу поліції навмисно декілька годин перешкоджали транспортуванню потерпілого, який перебував у вкрай тяжкому стані і потребував негайного хірургічного втручання, з районної до обласної лікарні. Свої дії поліцейські аргументували тим, що їм необхідно відібрати зразки крові для з’ясування, чи був потерпілий у стані сп’яніння. При цьому лікарі повідомили правоохоронцям, що аналіз зроблено в присутності слідчого і алкоголю не виявлено”, — вказано у повідомленні.

В ОГП додали, що: “Не дивлячись на це, правоохоронці спочатку не дозволяли лікарям вивезти постраждалого з реанімації, а потім не випускали автомобіль швидкої допомоги за межі районної лікарні. Потім, застосовуючи фізичну силу, вони витягли потерпілого з карети швидкої допомоги, нанесли йому кілька ударів, одягли кайданки і затягли назад у лікарню, вимагаючи від лікарів повторно взяти кров для аналізу”.

Такі дії слідчих були кваліфіковані як катування через тривалість та вкрай тяжкий стан потерпілого.

Варто зазначити, що напередодні Офіс Генерального прокурора підготував Концепцію державної політики протидії катуванням, основним питанням якого є подолання проблеми безкарності правоохоронців, які застосовують катування.