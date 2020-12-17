Из-за пыток водителя будут судить полицейских из Одесской области

Прокурорами Офиса Генпрокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников патрульной полиции и двух сотрудников следственного подразделения одного из райотделов полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области. Патрульные обвиняются в превышении служебных полномочий, совмещенном с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины), двое следователей — в истязании (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

“По данным следствия, патрульные задержали гражданина по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. При этом полицейские применили к нему физическую силу, явно несоразмерную с тяжестью административных правонарушениях и поведением водителя. Задержанному нанесены телесные повреждения, что в результате привели к его инвалидности. В дальнейшем следователь и руководитель следственного подразделения райотдела полиции намеренно несколько часов препятствовали транспортировке пострадавшего, который находился в крайне тяжелом состоянии и требовал немедленного хирургического вмешательства, из районной в областную больницу. Свои действия полицейские аргументировали тем, что им необходимо отобрать образцы крови для выяснения, был ли пострадавший в состоянии опьянения. При этом врачи сообщили правоохранителям, что анализ сделан в присутствии следователя и алкоголь не обнаружен”, — указанно в сообщении.

В ОГП добавили, что: “Несмотря на это, правоохранители сначала не позволяли врачам вывезти пострадавшего из реанимации, а потом не выпускали автомобиль скорой помощи за пределы районной больницы. Затем, применяя физическую силу, они вытащили пострадавшего из кареты скорой помощи, нанесли ему несколько ударов, надели наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно взять кровь для анализа”.

Такие действия следователей были квалифицированы как пытки из-за длительности и крайне тяжелое состояние пострадавшего.

Стоит отметить, что накануне Офис Генерального прокурора подготовил Концепцию государственной политики противодействия пыткам, основным вопросом которого является преодоление проблемы безнаказанности правоохранителей, применяющих пытки.