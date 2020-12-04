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Поджог авто журналистки во Львове: осудят заказчика и организатора

Поджог авто журналистки во Львове: осудят заказчика и организатора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога во Львове автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога во Львове автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Материалы дела направлены в суд", - говорится в сообщении.

Как установило следствие органов безопасности, организатором преступления был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем.

Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу" и предоставил необходимую информацию по авто журналистки. В ночь на 30 января 2020 года молодой человек совершил поджог транспортного средства.

Сообщается, что во время расследования следователи СБУ установили, что заказчик поджога автомобиля журналистки ранее неоднократно "сотрудничал" с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

"Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки, в связи с осуществлением им профессиональной деятельности. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украина", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины задержала предполагаемого организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове.

Напомним, в ночь на 30 января 2020 года на улице Кубийовича во Львове неизвестные подожгли авто журналистов. Кроме того, сообщалось, что 5 февраля в Одессе задержали 19-летнего уроженца Молдовы, причастного к поджогу автомобиля львовской журналистки.

Как ранее сообщалось в УНН, прокуроры совместно с СБУ установили лиц, которые могут быть причастны к поджогу авто львовской журналистки, сообщено о подозрении вероятному заказчику, пособнику и подстрекателю поджога автомобиля.

Отметим, что по мнению следствия, к совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу".

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