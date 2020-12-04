Підпал авто журналістки у Львові: судитимуть замовника та організатора

"Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Матеріали справи скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство органів безпеки, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем.

Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за "роботу" і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу.

Повідомляється, що під час розслідування слідчі СБУ встановили, що замовник підпалу автомобіля журналістки раніше неодноразово "співпрацював" з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів.

"Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів провадження, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності. Звинувачення висунуто за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347-1 Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала ймовірного організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня 2020 року на вулиці Кубійовича у Львові невідомі підпалили авто журналістів. Окрім того, повідомлялося, що 5 лютого в Одесі затримали 19-річного уродженця Молдови, причетного до підпалу автомобіля львівської журналістки.

Як раніше повідомлялося в УНН, прокурори спільно з СБУ встановили осіб, які можуть бути причетні до підпалу авто львівської журналістки, повідомлено про підозру ймовірному замовнику, пособнику і підбурювачу підпалу автомобіля.

Зазначимо, що на думку слідства, до вчинення вказаного злочину, ймовірно, причетний працівник Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який у змові з ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану "роботу".