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Покорил Эверест: британский альпинист поднялся на гору 17-й раз, побив рекорд

Покорил Эверест: британский альпинист поднялся на гору 17-й раз, побив рекорд

Киев • УНН

 • 705681 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Британский альпинист поднялся на Эверст 17-й раз, что стало рекордом среди количества восхождений людьми, которые не являются шерпами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Британский горный гид вернулся в столицу Непала в пятницу после того, как поднялся на гору Эверест в 17-й раз, побив свой собственный рекорд по количеству восхождений на самую высокую гору мира как альпинист, не являющийся шерпом.

Кентон Кул впервые поднялся на гору Эверест в 2004 году и с тех пор делает это почти каждый год.

"Я действительно не думаю, что рекорды принадлежат горам. Горы больше рекордов. Я просто счастлив, что у нас был замечательный подъем и что мы вернулись", — сказал Кул.

Только непальские гиды-шерпы поднимались на вершину больше раз, чем Кул. Ветеран-проводник-шерп Ками Рита поднялся на гору в рекордный 27-й раз. Другой гид-шерп, Пасанг Дава, поднимался на нее 26 раз.

И Ками Рита, и Пасанг Дава все еще находятся на горе высотой 8 849 метров со своими группами скалолазания, и есть вероятность, что они снова поднимутся на вершину до завершения весеннего сезона восхождений в конце этого месяца.

Сотни альпинистов и их местных гидов в настоящее время находятся на Эвересте. В этом сезоне власти Непала выдали около 470 разрешений на восхождение на гору.

В этом году, на Эвересте погибли девять человек, в том числе четверо проводников-шерпов.

Напомним

Непальский шерпа Пасанг Дава стал вторым человеком в мире, который поднялся на Эверест 26 раз. 46-летний Пасанг Дава стоял на вершине высотой 8849 метров, разделяя отныне рекордное количество восхождений с Ками Ритой.

В мае прошлого года Ками Рита поднялся на Эверест в рекордный 26-й раз, побив свой предыдущий рекорд. Он покорил гору высотой 8 848,86 метра по традиционному маршруту юго-восточного гребня, возглавляя 10 других альпинистов-шерпов.

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