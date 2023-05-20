Підкорив Еверест: британський альпініст піднявся на гору 17-й раз, побивши рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Британський альпініст піднявся на Еверст 17-й раз, що стало рекордом серед кількості сходжень людьми, які не є шерпами. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
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Британський гірський гід повернувся до столиці Непалу в п’ятницю після того, як піднявся на гору Еверест у 17-й раз, побивши свій власний рекорд за кількістю сходжень на найвищу гору світу як альпініст, який не є шерпом.
Кентон Кул вперше піднявся на гору Еверест у 2004 році і з того часу робить це майже щороку.
"Я справді не думаю, що рекорди належать горам. Гори більші за рекорди. Я просто щасливий, що у нас був чудовий підйом і що ми повернулис", — сказав Кул.
Лише непальські гіди-шерпи підіймалися на вершину більше разів, ніж Кул. Ветеран-провідник-шерп Камі Ріта піднявся на гору в рекордний 27-й раз. Інший провідник-шерп, Пасанг Дава, піднявся на неї 26 разів.
І Камі Ріта, і Пасанг Дава все ще перебувають на горі висотою 8 849 метрів зі своїми групами скелелазіння, і є ймовірність, що вони знову піднімуться на вершину до завершення весняного сезону сходжень наприкінці цього місяця.
Сотні альпіністів та їхніх місцевих гідів зараз знаходяться на Евересті. Цього сезону влада Непалу видала близько 470 дозволів щодо сходження на гору.
Цьогоріч, на Евересті загинули дев'ять людей, у тому числі четверо провідників-шерпів.
Нагадаємо
Непальський шерпа Пасанг Дава став другою людиною у світі, яка піднялася на Еверест 26 разів. 46-річний Пасанг Дава стояв на вершині висотою 8849 метрів, поділяючи відтепер рекордну кількість сходжень з Камі Рітою.
У травні минулого року Камі Ріта піднявся на Еверест у рекордний 26-й раз, побивши свій попередній рекорд. Він підкорив гору заввишки 8 848,86 метра традиційним маршрутом південно-східного гребеня, очолюючи 10 інших альпіністів-шерпів.