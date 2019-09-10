Под Киевом горит свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Бориспольском районе, Киевская область, горит свалка. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
Так, 10 сентября в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки в на территории Гнединского сельского совета.
К месту вызова были направлены дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Борисполь, сельских пожарных сел Гора и Иванков.
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По прибытию спасателями установлено, что горит 2 га травяного настила и мусора отдельными ячейками.
На месте происшествия от ГСЧС сосредоточено 19 человек, 5 единиц техники и в помощь привлечены 2 водовозки и трактор.
Ликвидация пожара продолжается.