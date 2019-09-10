Під Києвом горить сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Бориспільському районі, Київська область, горить сміттєзвалище. Про це УНН повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
Так, 10 вересня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради.
До місця виклику було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, сільських пожежних сіл Гора та Іванків.
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По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.
На місці події від ДСНС зосереджено 19 осіб, 5 одиниць техніки та в допомогу залучено 2 водовозки та трактор.
Ліквідація пожежі триває.