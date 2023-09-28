Во время войны хотелось бы меньше дискуссий парламента по бюджету - министр финансов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время войны хотелось бы меньше дискуссий парламента по государственному бюджету, в правительстве определились с приоритетами и никакие дискуссии в этой части в Минфине не готовы принимать. Об этом заявил в четверг в эфире телемарафона министр финансов Сергей Марченко, пишет УНН.
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"За последние годы, когда у нас война полномасштабная, меньше хотелось бы дискуссий парламента на счет бюджета. Конечно, мы готовы учесть определенные конструктивные и критические моменты, возможно, которые нужно подтянуть и подкорректировать. Но мы не готовы к дискуссиям, что там что-то существенно надо менять, потому что бюджет у нас, мы считаем, сбалансированный", - сказал Марченко.
По его словам, "53% бюджета направлено на сектор безопасности и обороны, существенные расходы предусмотрены для оборонно-промышленного комплекса, для производства дронов".
"То есть приоритеты четко определены, и никакие дискуссии в части приоритетов мы не готовы принимать. Мы готовы говорить, возможно, о некоторых корректировках минимальных, но на данном этапе об этом рано говорить", - отметил министр.
Напомним
15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год. В бюджете на следующий год предусмотрели доходы в размере 1 трлн 560 млрд грн, а расходы - 3 трлн 108 млрд грн.
10 сентября Бюджет-2024 представили в Верховной Раде, голосовать за него депутаты будут в октябре.