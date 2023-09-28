Во время войны хотелось бы меньше дискуссий парламента по бюджету - министр финансов

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время войны хотелось бы меньше дискуссий парламента по государственному бюджету, в правительстве определились с приоритетами и никакие дискуссии в этой части в Минфине не готовы принимать. Об этом заявил в четверг в эфире телемарафона министр финансов Сергей Марченко, пишет УНН.