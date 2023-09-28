Під час війни хотілося б менше дискусій парламенту щодо бюджету - міністр фінансів

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"За останні роки, коли у нас війна повномасштабна, менше хотілось би дискусій парламенту на рахунок бюджету. Звичайно, ми готові врахувати певні конструктивні і критичні моменти, можливо, які потрібно підтягнути і підкоригувати. Але ми не готові до дискусій, що там щось суттєво треба змінювати, тому що бюджет у нас, ми вважаємо, збалансований", - сказав Марченко.

З його слів, "53% бюджету спрямовано на сектор безпеки і оборони, суттєві видатки передбачені для оборонно-промислового комплексу, для виробництва дронів".

"Тобто пріоритети чітко визначені, і жодні дискусії в частині пріоритетів ми не готові приймати. Ми готові говорити, можливо, про деякі коригування мінімальні, але на даному етапі про це зарано говорити", - зазначив міністр.

Нагадаємо

15 вересня уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. У бюджеті на наступний рік передбачили доходи у розмірі 1 трлн 560 млрд грн, а видатки - 3 трлн 108 млрд грн.

10 вересня Бюджет-2024 представили у Верховній Раді, голосувати за нього депутати будуть в жовтні.