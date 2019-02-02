Во время протестов во Франции пострадали 8 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По меньшей мере, восемь сотрудников полиции пострадали в ходе акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
"Во время столкновений с протестующими пострадали 8 полицейских", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, около 17,5 тыс. человек принимают участие в протестах "желтых жилетов" во Франции.
Полиция задержала в Париже 22 участника протестов "желтых жилетов".
Как сообщал УНН, полиция применила водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие применяли дымовые шашки.
Как сообщал УНН, число погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.