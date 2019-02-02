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Під час протестів у Франції постраждали 8 поліцейських

Під час протестів у Франції постраждали 8 поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Щонайменше, вісім співробітників поліції постраждали в ході акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.

"Під час зіткнень з протестуючими постраждали 8 поліцейських", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, близько 17,5 тис. осіб беруть участь в протестах "жовтих жилетів" у Франції.

Поліція затримала в Парижі 22 учасники протестів "жовтих жилетів".

Як повідомляв УНН, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. У свою чергу, учасники протесту застосовували димові шашки.

Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.

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