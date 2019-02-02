Під час протестів у Франції постраждали 8 поліцейських

"Під час зіткнень з протестуючими постраждали 8 поліцейських", - сказано в повідомленні.



Як повідомляв УНН, близько 17,5 тис. осіб беруть участь в протестах "жовтих жилетів" у Франції.



Поліція затримала в Парижі 22 учасники протестів "жовтих жилетів".



Як повідомляв УНН, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. У свою чергу, учасники протесту застосовували димові шашки.

Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.