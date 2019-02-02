Около 17,5 тыс. человек принимают участие в протестах "желтых жилетов" во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Около 17,5 тыс. человек вышли в середине дня в субботу на улицы Франции на двенадцатую общенациональную акцию протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"В Париже в акциях принимает участие около 10 тыс. человек. В Валансе почти 6,5 тысяч. В Морле несколько сот человек", - сообщили в МВд страны.
Как сообщал УНН, число погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.
Напомним, за выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.
Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышли более 69 000 человек.