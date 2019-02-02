Близько 17,5 тис. осіб беруть участь в протестах "жовтих жилетів" у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько 17,5 тис. осіб вийшли в середині дня в суботу на вулиці Франції на дванадцяту загальнонаціональну акцію протесту "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"У Парижі в акціях бере участь близько 10 тис. чоловік. В Валансі майже 6,5 тисячі. У Морлі кілька сотень людей", - повідомили в МВС країни.
Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.
Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.
Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшли понад 69 000 чоловік.