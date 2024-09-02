Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов
Киев • УНН
Петиция к президенту Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировал Андрей Азаров 5 июля, сейчас она ожидает рассмотрения.
Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована на сайте Офиса президента.
Детали
Петицию зарегистрировал 5 июля Андрей Азаров.
«Обращение к президенту Украины уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране», - говорится в тексте петиции.
Сейчас она ожидает рассмотрения.
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