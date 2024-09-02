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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 21:58  •  6714 просмотра

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Петиция к президенту Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировал Андрей Азаров 5 июля, сейчас она ожидает рассмотрения.

 Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована на сайте Офиса президента.

Детали

Петицию зарегистрировал 5 июля Андрей Азаров.

«Обращение к президенту Украины уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране», - говорится в тексте петиции.

Сейчас она ожидает рассмотрения.

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