Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована на сайте Офиса президента.

Детали

Петицию зарегистрировал 5 июля Андрей Азаров.

«Обращение к президенту Украины уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране», - говорится в тексте петиции.

Сейчас она ожидает рассмотрения.

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