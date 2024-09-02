Петиція про зниження мобілізаційного віку до 50 років набрала 25 тис. голосів

Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну петицію, яку було зареєстровано на сайті Офісу президента.

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Петицію зареєстрував 5 липня Андрій Азаров.

"Звернення до президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні", - йдеться у тексті петиції.

Наразі вона очікує на розгляд.

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