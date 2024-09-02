Петиція про зниження мобілізаційного віку до 50 років набрала 25 тис. голосів
Київ • УНН
Петиція до президента Зеленського із закликом зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрував Андрій Азаров 5 липня, наразі вона очікує на розгляд.
Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну петицію, яку було зареєстровано на сайті Офісу президента.
Деталі
Петицію зареєстрував 5 липня Андрій Азаров.
"Звернення до президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні", - йдеться у тексті петиції.
Наразі вона очікує на розгляд.
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