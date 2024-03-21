Первое за 5 лет: Украина и Еврокомиссия провели заседание по транспортному безвизу

В четверг, 21 марта, в рамках Транспортного диалога между Украиной и Еврокомиссией в Киеве состоялась встреча высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

Украину на встрече представлял министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который встретился с Генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта (DG Move) Магдой Копчинской.

Отмечается, что в фокусе встречи были сотрудничество по "Путям солидарности", сети TEN-T, развития пограничной инфраструктуры, продолжение Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС, развития экспортных мощностей на море и железной дороге, поддержка авиаотрасли.

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Наше сотрудничество с Еврокомиссией, в частности DG Move, в вопросе транспорта и логистики имеет определяющее влияние на увеличение объемов экспорта и импорта между Украиной и странами ЕС. Вместе с тем, есть много общих планов, в частности в рамках программы Connecting European Facilities (CEF), благодаря которой мы планируем построить ряд пунктов пропуска на границе. Рядом с тем, есть вопросы, которые требуют нашего усиленного взаимодействия, к примеру продолжение Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС, ведь этот вопрос критически важен для выживания нашей экономики и возможности как вывозить товары, так и доставлять их в Украину - подчеркнул Александр Кубраков.

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В Мининфраструктуры рассказали, что заседание было сосредоточено на вопросах взаимодействия в развитии всех видов транспорта и модернизации критически важной транспортной инфраструктуры с приоритетом на сеть TEN-T.

Кроме этого, стороны подняли вопрос о необходимости согласования нормативно-правовых актов для поддержки транспортной безопасности и внедрения устойчивых решений для междугородной и городской мобильности.

Напомним

Европейская комиссия рассматривает варианты дополнительных пошлин на импорт зерна из России и Беларуси, а также ищет баланс в поддержке экономики Украины и введении защитных барьеров в отношении отдельной группы украинских товаров.