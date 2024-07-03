Первый визит в Украину за почти 30 лет: Зеленский встретился в Киеве с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. Этот визит председателя Генассамблеи - первый за почти 30 лет. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

"Встретился с Председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Спасибо за поддержку первого Саммита мира и итогового коммюнике. Одним из практических результатов Саммита может стать новая резолюция по ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов Украины, с акцентом на Запорожской АЭС. Проект такой резолюции Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи", - сообщил глава государства.

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