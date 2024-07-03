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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первый визит в Украину за почти 30 лет: Зеленский встретился в Киеве с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Первый визит в Украину за почти 30 лет: Зеленский встретился в Киеве с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 12:22  •  11728 просмотра

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Президент Зеленский встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом в Киеве. Этот визит - первый за почти 30 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. Этот визит председателя Генассамблеи - первый за почти 30 лет. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН

"Встретился с Председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. 

Спасибо за поддержку первого Саммита мира и итогового коммюнике. Одним из практических результатов Саммита может стать новая резолюция по ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов Украины, с акцентом на Запорожской АЭС. Проект такой резолюции Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи", - сообщил глава государства. 

Омбудсман призвал главу Генассамблеи ООН присоединиться к поиску решений для возвращения украинских детей2 июля 2024, 17:28 • 21474 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
kievКиев
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