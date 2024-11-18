Первый снег на Абранском перевале: что происходит на дорогах между областями

Сегодня на Абранском перевале, соединяющем Закарпатскую и Львовскую области, произошел первый значительный снегопад в этом зимнем сезоне. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

По информации, дорожное покрытие местами покрыто снегом, что значительно затрудняет движение транспорта.

Очевидцы сообщают, что видимость на дороге снижена, а подъемы и спуски могут быть особенно скользкими, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителей призывают проверить состояние шин, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Коммунальные службы уже приступили к очистке дорог, но движение на перевале остается затрудненным.

Метеорологи советуют следить за прогнозом погоды.

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