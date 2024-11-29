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Первая в Украине: Львовщина очистилась от религиозных громад московского патриархата

Первая в Украине: Львовщина очистилась от религиозных громад московского патриархата

Киев  •  УНН

 • 5025 просмотра

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Все религиозные громады московского патриархата во Львовской области прекратили деятельность. 27 громад присоединились к ПЦУ, еще 27 самостоятельно закрылись.

Львовская область очистилась от религиозных громад, которые подчиняются московскому патриархату. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Сегодня исторический день для Львовщины - регион очистился от религиозных громад, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной громады РПЦвУ! 

- сообщил Козицкий.

По его словам, до начала агрессии россии против Украины в 2014 году в области было 66 религиозных общин московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих громад было 54. За время полномасштабного вторжения 27 громад присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

Кроме того, глава Львовской ОВА выразил надежду, что религиозные громады московского патриархата в других областях "не будут ждать реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец разорвут связи со структурой кровавых московских попов".

Оккупанты в Крыму демонтируют храм ПЦУ в Евпатории, мир должен отреагировать - представительство Президента22 июл. 2024, 14:05 • 35090 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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