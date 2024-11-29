Первая в Украине: Львовщина очистилась от религиозных громад московского патриархата

Львовская область очистилась от религиозных громад, которые подчиняются московскому патриархату. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Сегодня исторический день для Львовщины - регион очистился от религиозных громад, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной громады РПЦвУ! - сообщил Козицкий.

По его словам, до начала агрессии россии против Украины в 2014 году в области было 66 религиозных общин московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих громад было 54. За время полномасштабного вторжения 27 громад присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

Кроме того, глава Львовской ОВА выразил надежду, что религиозные громады московского патриархата в других областях "не будут ждать реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец разорвут связи со структурой кровавых московских попов".

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