Первые зарплаты нового Кабмина: министр инфраструктуры Криклий получил более 55 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Зарплата министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия за сентябрь составила 55,3 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в ответ на запрос.
"Заработная плата Министра инфраструктуры Украины в сентябре 2019 года составляет 55 389,70 грн", - говорится в ответе.
При этом, как указано, средняя зарплата работников аппарата министерства за сентябрь составила более 32,5 тыс. грн.
"Средняя заработная плата работников аппарата Министерства инфраструктуры Украины за сентябрь 2019 года составляет 32 570,99 грн", - проинформировали в министерстве.
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров.