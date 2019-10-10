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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Перші зарплати нового Кабміну: міністр інфраструктури Криклій отримав понад 55 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Зарплата міністра інфраструктури України Владислава Криклія за вересень склала 55,3 тис. грн. Про це УНН повідомили у Міністерстві інфраструктури України у відповідь на запит.

Перші зарплати нового Кабміну: міністр інфраструктури Криклій отримав понад 55 тис. грн

"Заробітна плата Міністра інфраструктури України у вересні 2019 року становить 55 389,70 грн", - йдеться у відповіді.

При цьому, як вказано, середня зарплата працівників апарату міністерства за вересень склала понад 32,5 тис. грн.

"Середня заробітна плата працівників апарату Міністерства інфраструктури України за вересень 2019 року становить 32 570,99 грн", - проінформували у міністерстві.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів.

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