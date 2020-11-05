У Зеленского подвели итоги 100 дней "режима тишины": трое погибших и 11 раненых

"100 дней тишины на Донбассе сохранили жизнь десяткам украинских воинов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 ноября прошло 100 дней с начала действия соглашения о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля.

"Никогда раньше за все годы войны не удавалось удержать режим прекращения огня так долго. Он позволил в девять раз уменьшить боевые потери среди украинских военнослужащих", - отметили в ОПУ.

Добавим, что за период с 27 июля по 3 ноября 2020 год потери Вооруженных сил Украины от непосредственных боевых действий в зоне проведения операции объединенных сил составили: трое погибших и 11 раненых. За такой же период 2019 года от боевых действий погибло 29 украинских воинов и 98 были ранены.

С начала 2020 года до 27 июля еженедельно погибало в среднем два-три военнослужащих Вооруженных сил Украины и шесть-восемь получали ранения.

"Среднее количество обстрелов позиций ВС Украины за 100 дней действия режима прекращения огня по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось в 5,5 раза. С 27 июля по 3 ноября 2020 года украинские позиции обстреливали 224 раза, а за аналогичный период прошлого года - 1241 раз", - добавили в Офисе Президента.

Отметим, что в этом году соглашения о прекращении огня позволили кардинально уменьшить количество обстрелов из тяжелого вооружения. Ведь с начала 2020 года количество обстрелов позиций ВС Украины со стороны пророссийских боевиков достигало 16-18 за сутки, и в основном тогда они стреляли из тяжелого вооружения.

Отметим, что на Донбассе за среду, 4 ноября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинских военных обстреляли из гранатометов.