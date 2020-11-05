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На Донбасі українських військових обстріляли з гранатометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. На Донбасі за середу, 4 листопада, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає УНН.

“Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Шуми українські військові збили ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. 

“Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано”, — заявили в штабі ООС.

Як повідомляв УНН, на Донбасі 3 листопада ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші.

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