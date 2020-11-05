На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На Донбассе за среду, 4 ноября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.
“Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе населенного пункта Шумы украинские военные сбили вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения.
“С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано”, — заявили в штабе ООС.
Как сообщал УНН, на Донбассе 3 ноября ОБСЕ зафиксировала 34 нарушения режима тишины.