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На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. На Донбассе за среду, 4 ноября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.

“Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Шумы украинские военные сбили вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения.

“С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано”, — заявили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, на Донбассе 3 ноября ОБСЕ зафиксировала 34 нарушения режима тишины.

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