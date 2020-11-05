У Зеленського підбили підсумки 100 днів "режиму тиші": троє загиблих та 11 поранених

"100 днів тиші на Донбасі зберегли життя десяткам українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 листопада минуло 100 днів з початку дії домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який було встановлено з 27 липня.

"Ніколи раніше за всі роки війни не вдавалось утримати режим припинення вогню так довго. Він дав змогу у дев'ять разів зменшити бойові втрати серед українських військовослужбовців", - зауважили в ОПУ.

Додамо, що за період з 27 липня до 3 листопада 2020 року втрати Збройних сил України від безпосередніх бойових дій у зоні проведення Операції об’єднаних сил склали: троє загиблих та 11 поранених. За такий самий період 2019 року від бойових дій загинуло 29 українських воїнів та 98 було поранено.

З початку 2020 року до 27 липня щотижня гинуло в середньому два-три військовослужбовці Збройних сил України та шість-вісім отримували поранення.

"Середня кількість обстрілів позицій ЗС України за 100 днів дії режиму припинення вогню порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась у 5,5 рази. З 27 липня до 3 листопада 2020 року українські позиції обстрілювали 224 рази, а за аналогічний період минулого року – 1241 раз", - додали в Офісі Президента.

Зазначимо, що цьогорічні домовленості про припинення вогню дали змогу кардинально зменшити кількість обстрілів з важкого озброєння. Адже з початку 2020 року кількість обстрілів позицій ЗС України з боку проросійських бойовиків досягала 16-18 на добу, і здебільшого тоді вони стріляли з важкого озброєння.

Відзначимо, що на Донбасі за середу, 4 листопада, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, українських військових обстріляли з гранатометів.