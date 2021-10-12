Первая европейская сборная квалифицировалась на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сборная Германия первой из европейских команд вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Дубль Тимо Вернера в ворота Болгарии помог Германии стать первой участницей чемпионата мира от Европы. Первый тайм завершился без забитых мячей - лучший момент был у Вернера, который пробил в штангу. После перерыва немцы забили хозяевам четыре мяча. Начало разгрому положил Кай Хаверц, затем Вернер оформил дубль, а точку поставил Джамал Мусиала, который забил свой первый гол за сборную - 4: 0.
Стоит отметить, что поражение Армении в Румынии гарантировала немцам первое место в группе J.
Что предшествовало этому
Названы лучшего игрока и бомбардира Лиги наций УЕФА.