Перша європейська збірна кваліфікувалася на ЧС-2022

Деталі

Дубль Тімо Вернера у ворота Болгарії допоміг Німеччині стати першою учасницею чемпіонату світу від Європи. Перший тайм завершився без забитих м’ячів — кращий момент був у Вернера, який пробив в штангу. Після перерви німці забили господарям чотири м’ячі. Початок розгрому поклав Кай Хаверц, потім Вернер оформив дубль, а крапку поставив Джамал Мусіала, який забив свій перший гол за збірну — 4:0.

Варто зазначити, що поразка Вірменії в Румунії гарантувала німцям перше місце в групі J.

Що передувало цьому

Названо найкращого гравця та бомбардира Ліги націй УЄФА.