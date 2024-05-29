Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  64649 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  60849 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  87908 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  82908 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102655 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101473 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124816 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120041 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118374 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111207 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

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Из-за визита Блинкена в Молдове частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения в Кишиневе

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28 мая 2024, 07:13  •  174074 просмотра
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Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  173276 просмотра

Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

По состоянию на 28 мая уровень воды в верховьях Днестровского гидроузла не является критическим, и ситуация стабилизировалась.

Общество •   •  4757 просмотра
Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

россияне утром обстреляли инфраструктуру Середино-Буды в Сумской области, есть раненый

62-летний мужчина был ранен и госпитализирован после того, как 29 мая 2024 года российские войска обстреляли пограничный район Сумской области Украины.

Война •   •  4432 просмотра
россияне утром обстреляли инфраструктуру Середино-Буды в Сумской области, есть раненый

73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

В первом квартале 2024 года 73% из 86,3 тыс. автомобилей, импортированных в Украину, были подержанными легковыми автомобилями, в то время как 27% были новыми.

Экономика •   •  4472 просмотра
73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

В августе в прокат выйдет новый украинский горор "Конотопская ведьма"

Новый украинский фильм ужасов "Конотопская ведьма" о жестокой мести ведьмы оккупантам, убившим ее возлюбленного, выйдет в прокат 22 августа, ко Дню Независимости.

Культура •   •  3618 просмотра
В августе в прокат выйдет новый украинский горор "Конотопская ведьма"

Из-за визита Блинкена в Молдове частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения в Кишиневе

Молдова частично закрыла часть своего воздушного пространства и ограничила доступ общественности во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена 29 мая в Кишинев.

Новости Мира •   •  3452 просмотра
Из-за визита Блинкена в Молдове частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения в Кишиневе

На рынке в Киеве мужчина устроил стрельбу, ранив прохожего

В Киеве на рынке в Оболонском районе мужчина устроил стрельбу, ранив в грудь 53-летнего мужчину, после чего его задержала полиция, ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.

Киев •   •  3813 просмотра
На рынке в Киеве мужчина устроил стрельбу, ранив прохожего

россияне запустили кампанию "Дозор": собирают данные о сотрудниках ТЦК и военных объектах

Россияне запустили информационную кампанию под названием "Дозор" для сбора данных о сотрудниках ТЦК, военной технике, маршрутах логистики и объектах критической инфраструктуры в Украине для возможной диверсионной деятельности.

Война •   •  5518 просмотра
россияне запустили кампанию "Дозор": собирают данные о сотрудниках ТЦК и военных объектах

Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

В Донецкой области приняли решение о евакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов, включая Лиман и шесть сел и поселков, решение должен согласовать координационный штаб.

Общество •   •  5766 просмотра
Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны

Более 80 000 украинских призывников, военнообязанных и резервистов обновили свои военные удостоверения через центр предоставления административных услуг, который является вторым по популярности сервисом для обновления таких данных.

Общество •   •  5644 просмотра
80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны

В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной

С начала полномасштабного вторжения возросло количество закрытия бизнеса в юридической сфере и аграрных предприятий. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях

Экономика •   •  6553 просмотра
В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной