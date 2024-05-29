Пересыхание Днестровского водохранилища: Укргидроэнерго уверяет, что ситуация стабилизировалась

По состоянию на 8: 00 28 мая отметка уровня воды в верхнем бьефе Днестровского комплексного гидроузла не является критической, сейчас ситуация стабилизировалась, сообщили в среду в Укргидроэнерго, передает УНН.

Детали

В Укргидроэнерго напомнили что в результате атак рф на объекты энергетики и аварийной ситуации в работе объединенной энергосистемы, режим работы водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла в период с 24 февраля 2022 года осуществляется с учетом необходимости покрытия дефицита электроэнергии.

"С середины апреля 2024 года сбросные расходы с Днестровской ГЭС были вынужденной мерой для поддержания стабильной работы энергосистемы. С 15 мая сбросы с Днестровского водохранилища соответствуют установленным межведомственной комиссией", - указали в компании.

Впрочем, в мае погодные условия с дефицитом осадков и повышенной температурой воздуха обусловили значительное снижение водности Днестра и его притоков. По данным компании, приток к Днестровскому водохранилищу составляет около 30% от нормы.

По состоянию на 8:00 28 мая отметка уровня воды в верхнем бьефе составляет 114,38 м, приток воды к Днестровскому водохранилищу 90 м3/с. На данный момент отметка верхнего бьефа не является критической, например для сравнения - в 2022, из-за маловодья и низкого уровня притока, она составляла 112,57 м.

Сейчас ситуация стабилизировалась, интенсивное срабатывание водохранилища прекратилось - указали в компании.

как отметили в Укргидроэнерго, учитывая, что приток в настоящее время меньше нормы для данного периода года, срабатывание водохранилища может продолжаться, и ожидаемо может составлять несколько сантиметров в сутки.

На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго