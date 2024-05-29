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Пересихання Дністровського водосховища: Укргідроенерго запевняє, що ситуація стабілізувалася

Пересихання Дністровського водосховища: Укргідроенерго запевняє, що ситуація стабілізувалася

Київ • УНН

 • 16258 перегляди

Станом на 28 травня рівень води у верхів'ях Дністровського гідровузла не є критичним, і ситуація стабілізувалася.

Станом на 8:00 28 травня позначка рівня води у верхньому б’єфі Дністровського комплексного гідровузла не є критичною, наразі ситуація стабілізувалася, повідомили у середу в Укргідроенерго, передає УНН

Деталі

В Укргідроенерго нагадали що внаслідок атак рф на об’єкти енергетики та аварійної ситуації в роботі об’єднаної енергосистеми, режим роботи водосховищ Дністровського комплексного гідровузла у період з 24 лютого 2022 року здійснюється з урахуванням необхідності покриття дефіциту електроенергії.

"З середини квітня 2024 року скидні витрати з Дністровської ГЕС були вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи енергосистеми. З 15 травня скиди з Дністровського водосховища відповідають встановленим Міжвідомчою комісією", - вказали в компанії. 

Втім, у травні погодні умови з дефіцитом опадів та підвищеною температурою повітря зумовили значне зниження водності Дністра та його приток. За даними компанії, приплив до Дністровського водосховища становить близько 30% від норми.

Станом на 8:00 28 травня позначка рівня води у верхньому б’єфі становить  114,38 м, приплив води до Дністровського водосховища 90 м3/с. На даний момент позначка верхнього б’єфу не є критичною, наприклад для порівняння  -  у 2022, через маловоддя та низький рівень припливу, вона становила  112,57 м.

Наразі ситуація стабілізувалася, інтенсивне спрацювання водосховища припинилося

- вказали у компанії.

 Як зауважили в Укргідроенерго, враховуючи, що приплив на даний час менший за норму для даного періоду року, спрацювання водосховища може продовжуватися, і очікувано може складати декілька сантиметрів на добу. 

На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки - гендиректор Укргідроенерго25.03.24, 16:12 • 33591 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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