Переходная команда Дональда Трампа игнорирует проверки ФБР
Киев • УНН
Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа игнорирует традиционные проверки ФБР для кандидатов на административные должности. Среди противоречивых назначений - Мэтт Гетц, Тулси Хаббард и Пит Хегсет.
Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обходит традиционные проверки ФБР. Проверки данных биографии предусмотрены правилами, по крайней мере, для некоторых кандидатов на административные должности. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Дональд Трамп и его союзники считают, что система ФБР работает медленно и страдает от проблем, которые могут нарушить план избранного президента быстро начать работу по реализации его замыслов.
Критики утверждают, что навязчивые проверки биографических данных иногда выявляют массовую информацию, которая используется для нанесения политического ущерба.
Издание отмечает, что дискуссии начались после того, как Трамп выдвинул несколько противоречивых кандидатов, в частности, Мэтта Гетца на должность генерального прокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Кроме того, вопросы возникли к назначенцу на должность главы Пентагона Питу Хегсету.
Справочно
Протокол и проверки с целью отсеивания ненадежных и иногда враждебных кадров в правительстве США существуют еще со времен Второй мировой войны. Они вводятся, чтобы убедиться, что выбранные кандидатуры не имеют неизвестных связей извне или других проблем, которые могут угрожать интересам национальной безопасности.
Напомним
Новоизбранный президент США Дональд Трамп постепенно начинает формировать свою команду. В частности, 15 ноября он назначил 27-летнюю Каролайн Ливитт новым пресс-секретарем Белого дома. Она стала самой молодой в истории на этой должности.