Переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году - МОН

Детали

Согласно Закону Украины «Об образовании» переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году — как часть реформы НУШ. Как указали в МОН, сейчас эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, каким будет обучение в старших классах.

Цитата

"Сейчас нельзя говорить о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение, поскольку образовательный процесс должен быть последовательным и непрерывным. Кроме того, такой переход требует значительных финансовых ресурсов, которые сейчас в бюджете не предусмотрены", - говорится в сообщении Минобразования

Образовательные потери, вызванные ковидом и полномасштабной войной, — это однозначно большой вызов для украинской системы образования. "МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет различные варианты для его преодоления, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования сейчас не рассматривается", - отметили в МОН.

Напомним

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, отвечая на вопрос о введении 12-летней формы обучения с 2024 года, сообщил, что сейчас проходит опрос экспертной среды, родителей и детей, чтобы принять "взвешенное" решение.

Этому предшествовало заявление председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака. Он отметил, что введение 12-летней системы образования уже с 2024 года, может стать лучшим вариантом решения проблем образовательных потерь из-за коронавируса и полномасштабной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество предметов в школах могут уменьшить - Витренко