В Україні розглядають можливість запровадження 12-річної системи навчання у школах - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні вивчають питання запровадження дванадцятирічної системи навчання у школах. Такий крок стане євроінтеграційним та позитивно вплине на добробут людини та держави, зазначив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Дванадцятирічка є євроінтеграційним кроком... Ми робили дослідження серед 38 країн Європи, у нас 19 країн мають 12-річну систему навчання, 17 країн – 13-річну систему навчання, і навіть є країни з 14-річною і 15-річною повною загальною середньою освітою. Якщо ми візьмемо з усіх країн, які зараз залишились і не прагнуть євроінтеграції, то 11-річка залишилась лише в росії та білорусі", - повідомив Вітренко.
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За його словами, міністерство намагається подовжити термін навчання, враховуючи тенденції в освіті, комюніке ЮНЕСКО та ООН, щоб людина "позитивно впливала на свій власний добробут, на добробут держави і продуктивність праці". Він додав, що це також забезпечить стабілізацію суспільного життя, оскільки "освічена людина є багатою, людиною-інноватором".
Відповідаючи на запитання щодо запровадження 12-річної форми навчання з 2024 року, Вітренко повідомив, що зараз проходить опитування експертного середовища, батьків та дітей, аби ухвалити "виважене" рішення.
"Позитивом буде те, що наші дипломи, наші атестати про середню освіту будуть повністю визнаватися в європейських країнах, тому що наразі дітям треба довчатись ще один рік, щоб мати право вступити до закладів вищої освіти Європи", - підсумував він.
Нагадаємо
Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак 20 квітня повідомив, що запровадження 12-річної системи освіти вже з 2024 року, може стати найоптимальнішим варіантом вирішення проблем освітніх втрат через коронавірус та повномасштабну війну.