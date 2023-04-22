В Украине рассматривают возможность введения 12-летней системы обучения в школах - Витренко

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"Двенадцатилетка является евроинтеграционным шагом... Мы делали исследование среди 38 стран Европы, у нас 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран – 13-летнюю систему обучения, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием. Если мы возьмем из всех стран, которые сейчас остались и не стремятся к евроинтеграции, то 11-летка осталась только в россии и беларуси", - сообщил Витренко.

Детали

По его словам, министерство пытается продлить срок обучения, учитывая тенденции в образовании, коммюнике ЮНЕСКО и ООН, чтобы человек "положительно влиял на свое собственное благосостояние, на благосостояние государства и производительность труда". Он добавил, что это также обеспечит стабилизацию общественной жизни, поскольку "образованный человек является богатым, человеком-инноватором".

Отвечая на вопрос о введении 12-летней формы обучения с 2024 года, Витренко сообщил, что сейчас проходит опрос экспертной среды, родителей и детей, чтобы принять "взвешенное" решение.

"Позитивом будет то, что наши дипломы, наши аттестаты о среднем образовании будут полностью признаваться в европейских странах, потому что сейчас детям надо доучиваться еще один год, чтобы иметь право поступить в учреждения высшего образования Европы", - подытожил он.

Напомним

Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак 20 апреля сообщил, что введение 12-летней системы образования уже с 2024 года, может стать самым оптимальным вариантом решения проблем образовательных потерь из-за коронавируса и полномасштабной войны.