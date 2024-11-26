Переговоры о прекращении огня между Хезболлой и Израилем на стадии «значительного прогресса»: решение примут сегодня

Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб объявил во вторник, что в рамках соглашения о прекращении огня, его армия разместит 5000 солдат на юге Ливана, на границе с Израилем.

Передает УНН со ссылкой на ЕІ Раіѕ и EFE.

Правительство Израиля готовится утвердить сегодня днем соглашение о прекращении огня с шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане. В 17:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу) Кабинет безопасности, в который входят главные министры и руководство служб безопасности и разведки Израиля, соберется в Тель-Авиве, чтобы, по словам источников, близких к переговорам, «обсудить» и утвердить» соглашение.

Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб объявил во вторник, что его армия разместит 5000 солдат на юге Ливана, на границе с Израилем, в рамках соглашения о прекращении огня, которое, как ожидается, будет одобрено во вторник днем.

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В кругах главы правительства Ливана говорится о том, что посланник американского президента Амос Хохштейн, участвовавший в переговорах по соглашению, ранее предупредил Ливан об израильском зеленом свете.

Кассем Хашем, член парламентского блока Набиха Берри, уверяет, что «Бейрут официально проинформирован о том, что объявление о прекращении огня состоится в ближайшие несколько часов».

Учения в столице Ливана отменены до конца декабря из-за израильских авиаударов