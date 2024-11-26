Переговоры о прекращении огня между Хезболлой и Израилем на стадии «значительного прогресса»: решение примут сегодня

ukenru
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
11:10 • 19335 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
09:52 • 69217 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
09:13 • 56449 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 112462 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 116764 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 117681 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 121790 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 161727 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 224520 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 182812 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

 • 92296 просмотра
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

 • 66886 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

 • 95512 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 80078 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 37664 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 28599 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

09:52 • 69231 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 119300 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 161728 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 224522 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

11:29 • 6020 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

11:10 • 19346 просмотра
«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 18482 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 21984 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 37664 просмотра
Актуальное
Переговоры о прекращении огня между Хезболлой и Израилем на стадии «значительного прогресса»: решение примут сегодня

Переговоры о прекращении огня между Хезболлой и Израилем на стадии «значительного прогресса»: решение примут сегодня

Киев  •  УНН

 • 896 просмотра

Read in English

Израиль готовится утвердить соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». Ливан планирует разместить 5000 военных на границе с Израилем в рамках мирного соглашения.

Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб объявил во вторник, что в рамках соглашения о прекращении огня, его армия разместит 5000 солдат на юге Ливана, на границе с Израилем.

Передает УНН со ссылкой на ЕІ Раіѕ и EFE.

Правительство Израиля готовится утвердить сегодня днем соглашение о прекращении огня с шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане. В 17:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу) Кабинет безопасности, в который входят главные министры и руководство служб безопасности и разведки Израиля, соберется в Тель-Авиве, чтобы, по словам источников, близких к переговорам, «обсудить» и утвердить» соглашение.

Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб объявил во вторник, что его армия разместит 5000 солдат на юге Ливана, на границе с Израилем, в рамках соглашения о прекращении огня, которое, как ожидается, будет одобрено во вторник днем.

Будет ли перемирие? Израиль наносит новые авиаудары по Ливану26 нояб. 2024, 03:10 • 15643 просмотра

Дополнение

В кругах главы правительства Ливана говорится о том, что посланник американского президента Амос Хохштейн, участвовавший в переговорах по соглашению, ранее предупредил Ливан об израильском зеленом свете.

Кассем Хашем, член парламентского блока Набиха Берри, уверяет, что «Бейрут официально проинформирован о том, что объявление о прекращении огня состоится в ближайшие несколько часов». 

Учения в столице Ливана отменены до конца декабря из-за израильских авиаударов24 нояб. 2024, 22:51 • 16222 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
izrailИзраиль
livanЛиван
tel-avivТель-Авив