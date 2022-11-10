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Рано делать заявления, нужно дождаться закрепления: Гуменюк о Снегиревке

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что сейчас рано делать заявления об освобождении города Снигиревка в Николаевской области, нужно дождаться закрепления ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Каждый населенный пункт, который нами освобождается сейчас – это, конечно, радость людей. Но все же надо отдавать себе отчет, что освобождение населенного пункта – это комплекс больших мер, в частности связанный с безопасностью и личного состава подразделений, которые над этим работают, и местных жителей. Надо осознавать, что враг слишком близко и бьет очень мощно. Поэтому преждевременно делать такие заявления, необходимо дождаться момента, когда меры будут выполнены в полной мере, и мы сможем закрепиться. И только после этого официально сообщить о соответствующей работе", – сказала Гуменюк.

Напомним

На фоне информации об освобождении города Снигиревка в Николаевской области глава ОВА Виталий Ким заявил, что представители власти района уже близко и для города готовят гуманитарную помощь.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал эмодзы птички, что выглядит как намек на фоне кадров из Снегиревки, которые начали появляться в сети 10 ноября.

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